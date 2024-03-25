В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий

В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

От каких именно мероприятий откажутся - не уточняется.

Меры безопасности усилены.

Как сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, организованы проверки персонала и порядка их действий в случае угрозы возникновения террористического акта. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше.

Отметим, что в соседнем Екатеринбурге решено не отменять массовые мероприятия. При организации мероприятий на муниципальных площадках городские власти будут действовать в строгом соответствии с решениями антитеррористической комиссии.