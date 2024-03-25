В Дагестане сотруднику Росгвардии вменили смерть подростка в "пьяном" ДТП

В Дагестане арестовал сотрудник Росгвардии после ДТП, где погиб 13-летний ребенок.

Он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

По версии следствия, 21 марта на 471-м км трассы Астрахань – Махачкала пьяный сотрудник Росгвардии Джафаров, управляя автомобилем, сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. 13-летний подросток умер на месте, а второй пострадавший – его тетя 1984 года рождения – доставлена в больницу с различными травмами. Вскоре водителя задержали и доставили в отдел полиции.