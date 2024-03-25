Бастрыкин поручил проанализировать работу систем оповещения во время теракта в "Крокусе"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы.

"Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Ранее владелец "Крокуса" Араз Агаларов заявил, что система пожаротушения во время теракта сработала штатно. По его словам, системы несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы не было обрушения и у людей была возможность выйти. Эксперты при этом отмечают, что распространение пожара на такие площади немыслимо при должном обеспечении пожарной безопасности объекта защиты.

Как пишет Baza, у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в "Крокус сити холл" во время теракта. Кроме того, по словам очевидцев, на дверях с "Антипаникой" висели велосипедные замки, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками.