ТМК объявляет о возможности реализации оферты участниками SPO

Трубная металлургическая компания (ПAO "ТМК") объявила о старте периода акцепта оферты о приобретении акций компании.

Как сообщает пресс-служба ТМК, акцептом оферты смогут воспользоваться все участники вторичного размещения акций (далее – SPO), который проходил в сентябре 2023 года, по фиксированной стоимости 220,68 руб.

"С 25 по 28 марта 2024 года все инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций компании в сентябре 2023 года, смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций ТМК по цене SPO на основании оферты, опубликованной на сайте эмитента ", – сообщает пресс-служба ТМК.

Каждому участнику вторичного размещения станет доступно приобретение одной дополнительной акции на каждую акцию, купленную в ходе SPO. Цена приобретения равняется 220 руб. 68 коп. и не зависит от нынешней рыночной цены.

После SPO количество акций ТМК в свободном обращении (free-float) станет больше, в результате чего вырастит их ликвидность.