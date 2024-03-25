Хинштейн: нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса".

"Действительно, по закону, частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие. У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", - написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Хинштейн считает правильным изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).

"Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - написал Хинштейн.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.