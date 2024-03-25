25 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не станут отменять массовые мероприятия после трагедии в "Крокус Сити"

Екатеринбург не станет отменять массовые мероприятия после трагедии в "Крокус Сити", но будет придерживаться указаний антитеррористической комиссии Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что сегодня жители уральской столицы столкнулись с небольшой путаницей относительно запланированных концертов и выставок. На прошлой неделе появилась информация, что все мероприятия в Свердловской области будут отменены до 13 мая, однако позднее в сети появился протокол от 23 марта, в котором описано решение внеочередного совместного антитеррористической комиссии в Свердловской области и регионального оперштаба приостановить все массовые мероприятия до 10 мая.

"Приостановить проведение развлекательных, торгово-развлекательных и массовых мероприятий. При организации спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты их проведения в местах, где не обеспечены требования к антитеррористической защищенности. Срок - до 10 мая 2024 года", - говорится в документе за подписью губернатора Евгения Куйвашева и начальника областного управления ФСБ Игоря Николаева.

При этом 25 марта на утреннем совещании глава Екатеринбурга заявил, что массовые мероприятия в городе проводиться все же будут. Новость об этом распространили местные Telegram-каналы. Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу горадминистрации, где подтвердили и пояснили слова мэра.

"При организации мероприятий на муниципальных площадках городские власти будут действовать в строгом соответствии с решениями антитеррористической комиссии", - сказали в мэрии. Там также уточнили, что мероприятия проводиться будут, но с соблюдением всех мер безопасности.

Теги: Екатеринбург, Крокус, мероприятие


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