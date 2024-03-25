ЦБ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших при теракте в "Крокусе"

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

Как отмечается на сайте регулятора, организации вправе сделать это без обращения наследников.

"Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа", - говорится в заявлении.

Ранее несколько банков уже заявили о готовности списать кредиты пострадавших в "Крокус Сити Холле". В частности, такое решение приняли в Совкомбанке, Хоум Банке, Альфа-Банке, ВТБ, Тинькофф Банке и банке "ДОМ.РФ". Кроме того, урегулировать вопрос с кредитами жертв теракта пообещали Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, "Уралсиб", "Русский стандарт", ПСБ.