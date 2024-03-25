Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России достигла исторического максимума - 73,41 года. Такие данные опубликовал Росстат.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году - 73,34 года. То есть произошло восстановление ОПЖ до доковидного уровня. Максимальная ОПЖ в Дагестане - почти 80 лет. В Москве и Ингушетии она превышает 79 лет. Также она больше 76 лет в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Севастополе. Наименьшая ОПЖ на Чукотке и в Тыве - 66,5 лет.

Что касается различия по полу, то для женщин она составляет 78,74 года, а для мужчин - 68,04 года. Разница почти 11 лет.

При этом ОПЖ мужчин ниже, чем была в 2019 году. Причем в двух регионах она не дотягивает до 60 лет (Чукотка и Тыва), а еще в 24 регионах - до 65, или до новой границы пенсионного возраста. То есть в 30% российских регионов ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше возраста выхода на пенсию. Это Забайкальский край, Республика Алтай, Амурская область, Еврейская АО, Бурятия, Хакасия, Карелия, Курганская, Иркутская, Магаданская, Псковская, Новгородская, Сахалинская, Кемеровская, Мурманская, Тверская, Костромская, Ивановская области, Ненецкий АО, Приморский, Хабаровский, Алтайский, Пермский края и Республика Коми.