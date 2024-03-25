Врио губернатора Вологодской области рассказал историю бойца ЧВК «Вагнер» Романа Музлова

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал историю одно из ветеранов СВО Романа Музлова, который являлся бойцом ЧВК «Вагнер».

Он вызвался добровольцем для участия в специальной военной операции и вступил в ряды «Оркестра». Но во время операции «Бахмутская мясорубка» по освобождению Артемовска (бывший Бахмут) он получил тяжелое ранение.

Однако боец не отчаялся, и после реабилитации решил вернуть форму и начать заниматься любимым видом спорта — настольным теннисом.

«У нас в регионе есть центр адаптивной физкультуры. Я сходил туда, и мне предложили принять участие в предстоящих соревнованиях. Я согласился, потому что нужно пробовать что-то новое. Сидеть дома — не вариант! Россия всегда побеждала. И в этот раз победа будет за нами!», — заявил Роман.

На февральских соревнованиях в Калуге команда ветеранов из Вологодской области, в которую вошел и сам «музыкант», взяла восемь медалей и показала лучший результат в Северо-Западном федеральном округе. После победы, Роман заявил, что планирует расширять список спортивных дисциплин и займется дополнительно пауэрлифтингом и стрельбой из лука.