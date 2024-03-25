Песков объяснил, почему власти не говорят о причастности ИГ* к теракту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию следствия и правоохранительных органов по вопросу теракта в «Крокус Сити Холле". Так он ответил на вопрос о том, почему российские власти не упоминают участие "Исламского государства"* (ИГ, ИГИЛ) среди версий атаки.

"Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия, идет следствие. Речь шла только о предварительных данных. Пока никакие версии вообще не выдвигались", - сказал Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться информации от официальных силовых ведомств, передает РИА Новости.

Ранее о том, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяло на себя ИГИЛ*, сообщили Reuters, The New York Times и Al Arabiya.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются "отмазать" Украину за счет упоминаний ИГ*. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что США слишком рано заявили о причастности ИГ* к атаке, из-за чего в эту версию сложно поверить.

*запрещенная в России террористическая организация