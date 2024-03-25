Один из рабочих спасен из-под завала на уральской шахте "Русала"

В компании "Русал" рассказали о состоянии одного из рабочих, пострадавших при инциденте на шахте в Свердловской области.

Напомним, сегодня рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Сообщалось, что за завалами находятся двое рабочих. Сейчас идет спасательная операция.

Как сообщает "Русал" на своей официальной странице в соцсети, рабочие очистного забоя, о которых идет речь - Алексей Амозов и Кирилл Лоскутов. Разбор завалов начался сразу же силами сотрудников шахты.

"Из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", - говорится в сообщении.

Спасательные работы продолжаются силами военизированного горноспасательного отряда.

Как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело после инцидента на шахте "Русала" в Североуральске.