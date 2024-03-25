Артиста Назарова предложили лишить звания "Народный артист России"

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев полагает, что актера Дмитрия Назарова следует лишить почетного звания "Народный артист России" за его пост на фоне трагедии в "Крокусе". Ранее Назаров после теракта записал нелицеприятное стихотворение.

"Сейчас пробил час истины для тех, кто уехал из России, но продолжал активно участвовать в нашей социальной и политической повестке. Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почетного звания "Народный артист России"", - сказал RT Соловьев.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.