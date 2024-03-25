ТРЦ "Гринвич" присоединился к акции "Летят Журавли" после теракта в "Крокус Сити Холле"

Торгово-развлекательный центр "Гринвич" в Екатеринбурге присоединился к акции "Летят Журавли" в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". На медиаэкранах ТРЦ появились силуэты белых журавлей, летящих на черном фоне.

Как рассказали Накануне.RU в ТРЦ, никакого рекламного контента транслироваться не будет. Акция продлится весь сегодняшний день.

Вечером 22 марта несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. Число пострадавших выросло до 182.

Следующий день был объявлен Днем общенационального траура - именно тогда на месте трагедии появилась проекция белых журавлей. В дальнейшем проект поддержали и другие города России. В Екатеринбурге журавли появились на медиаэкране на главной городской улице - Вайнера под песню народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли". Именно его именем был назван концертный зал, в который и ворвались террористы.