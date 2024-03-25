"Отнеси чемодан в ТЦ". Пермяк сообщил, что его пытались завербовать террористы

Житель Перми в соцсетях опубликовал скриншот предложения сомнительного заработка - предположительно его пытались завербовать террористы.

Пост опубликован в telegram-канале "ЧП Пермь | новости". Неизвестный написал автору сообщения и предложил "заработать" 700 тысяч рублей, если тот согласится отнести чемодан в любое людное место - на концерт, выступления, в торговый центр.

Получив отказ, злоумышленник увеличил свое предложение до 900 тыс. руб.

"Сегодня увидел в канале пост о том, как вербуют людей террористы. Мне тоже такой написал, говорил за деньги нести чемодан в ТЦ. Неадекватные люди!" - поделился автор поста.

Редакция Накануне.RU призывает граждан быть бдительными, не реагировать на подобные провокации и сразу блокировать авторов таких сообщений.