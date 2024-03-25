На Среднем Урале в разгар весны ожидается мощный снегопад

В самый разгар весны на Среднем Урале прогнозируют ухудшение погоды. По данным синоптиков, уже завтра, 26 марта, в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. В ведомстве просят свердловчан соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101. Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

Напомним, что нынешней зимой коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга миллион тонн снега. Сейчас он хранится на специальных полигонах и будет таять до августа.