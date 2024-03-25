По объектам в Киеве нанесен ракетный удар

Россия нанесла ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Силы ПВО Украины оповестили об атаке уже после того, как ракеты достигли целей. В городе было слышно минимум три мощных взрыва. Как пишет обозреватель Юрий Подоляка, ВС РФ, видимо, применили гиперзвуковые ракеты "Циркон", потому что 600 км ракеты прошли примерно за 2 минуты. Предварительно поражены позиции ЗРК "Пэтриот" в районе аэропорта "Жуляны" и что-то в районе размещения центральной квартиры ГУР МО Украины.

Если эта информация подтвердится, то это первый подтвержденный боевой удар данных новейших российских гиперзвуковых ракет, отмечает Подоляка.

Как пишет "Милитарист", это одно из крупнейших фиаско ПВО Украины, так как российские ракеты пролетели из Крыма до Киева и не были обнаружены до момента попадания в цель.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" была принята на вооружение в январе 2023 года. Она способна развивать скорость до 9 Махов и поражать цели на дальности до 1000 километров.