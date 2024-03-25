Обрушение на шахте "Кальинская" в Североуральске привело к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на шахте "Русала" в Североуральске.

Напомним, что сегодня рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Сообщалось, что за завалами находятся двое рабочих. Сейчас идут спасательные работы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства, уже возбуждено дело по статье 217 УК РФ - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". В ходе расследования будут допрошены как возможные очевидцы случившегося, так и руководство предприятия. Кроме этого, изучается документация о проводившихся работах и проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, первые тревожные сведения о данном ЧП поступили в дежурную часть полиции Североуральска от диспетчера предприятия.

"По предварительным данным, под землей в блоке 11, на глубине –1130 метров, произошло сейсмическое движение в виде горного удара с энергией 1,1 на 10/5 Дж, в результате чего произошел обвал горной породы. Личности оказавшихся в беде рабочих уже установлены: это местные жители, проходчики 1992 и 1997 годов рождения. Они подавали признаки жизни, стуча по трубам", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, на данную минуту одного рабочего уже нашли живым, врачи оказывают ему неотложную помощь.

"Второго рабочего ищут, спасательные работы продолжаются. В операции по спасению задействовано 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия", - добавил представитель МВД.

Напомним, ранее в свердловском МЧС заявили, что опубликованная в ряде источников информация о четырех людях, якобы находящихся под завалами в шахте "Кальинская", не соответствует действительности.