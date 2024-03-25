700 человек эвакуировали из больницы, где лежат пострадавшие при теракте в "Крокусе"

Из-за угрозы взрыва 700 человек эвакуировали из больницы, куда в том числе госпитализировали пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", пишет Shot.

По данным телеграм-канала, письмо о возможном подрыве пришло на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова в Москве. В нем говорилось, что на нескольких этажах якобы спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами с таймером.

На месте работают экстренные службы. Всех людей вывели из здания.

Ранее сегодня министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в больницах после теракта в "Крокусе" остаются 97 человек. По ее словам, речь о больницах и Московской области, и Москвы, и федеральных центров.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. В списке пострадавших – 182 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Задержаны четверо подозреваемых, их отправили под арест.