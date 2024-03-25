Медведев предложил убить всех причастных к теракту в "Крокусе"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на теракт в "Крокус сити холле".

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", - написал Медведев в своем telegram-канале.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.