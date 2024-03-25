В Тюменской области будут выращивать хвойные деревья для восстановления лесов после пожаров

Порядка 12 млн сеянцев планируют ежегодно выращивать в Тюменском районе в рамках масштабного инвестпроекта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Лесной селекционно-семеноводческий центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой "Планта" будет располагаться в селе Борки, площадь комплекса – 6,4 га. Компания "ГК-Актив" сейчас завершает строительство первой очереди, ее планируют запустить в июне 2024 года. Всего инвестор возведет четыре теплицы, площадку для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.

Выращенные хвойные породы будут использовать для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесов после пожаров.

Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Инвестор обратился в агентство за содействием в подборе кадров. Предприятию требуются главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника, лесотехник, машинист.

Напомним, жители Тюменской области при поддержке правительства региона могут начать свой бизнес.

По поручению губернатора Александра Моора для начинающих предпринимателей разработаны 50 бизнес-моделей. Разработчиками являются центр "Мой бизнес" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Центр развития бизнеса и франчайзинга "Франчай".

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