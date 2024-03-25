25 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области будут выращивать хвойные деревья для восстановления лесов после пожаров

Порядка 12 млн сеянцев планируют ежегодно выращивать в Тюменском районе в рамках масштабного инвестпроекта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Лесной селекционно-семеноводческий центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой "Планта" будет располагаться в селе Борки, площадь комплекса – 6,4 га. Компания "ГК-Актив" сейчас завершает строительство первой очереди, ее планируют запустить в июне 2024 года. Всего инвестор возведет четыре теплицы, площадку для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.

Выращенные хвойные породы будут использовать для нужд лесного хозяйства, в том числе для восстановления лесов после пожаров.

Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Инвестор обратился в агентство за содействием в подборе кадров. Предприятию требуются главный агроном, инженер лесного хозяйства, мастер питомника, лесотехник, машинист.

Напомним, жители Тюменской области при поддержке правительства региона могут начать свой бизнес.

По поручению губернатора Александра Моора для начинающих предпринимателей разработаны 50 бизнес-моделей. Разработчиками являются центр "Мой бизнес" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Центр развития бизнеса и франчайзинга "Франчай".

Бизнес-модель включает: описание продукта или услуги, варианты рынка сбыта, концепцию маркетинга/продаж, рекламу и продвижение, план производства, финансовый план, факторы риска, перечень поставщиков, экспертные советы.

Бизнес модель подойдет как начинающим предпринимателям, которые еще только определяются с нишей, так и действующим предпринимателям, которые хотят открыть новое направление бизнеса, а также инвесторам и собственникам, которые пытаются определить приоритетное направление деятельности.

Теги: селекционно-семеноводческий центр, инвест проект, сеянцы


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