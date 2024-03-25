По Екатеринбургу два дня будет ездить передвижной флюорограф

На улицах Екатеринбурга на протяжении двух дней будут работать передвижные флюорографы. Пройти обследование смогут все желающие старше 15 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Акция по обследованию органов грудной клетки приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. По данным ВОЗ, несмотря на имеющееся лечение и возможность предотвратить заболевание, ежедневно от туберкулеза умирает около 4,5 тыс. человек, а заболевает почти 30 тыс. При этом, без лечения больной активной формы наносит вред не только себе, но и в среднем 10-15 людям ежегодно.

Бесплатное обследование можно пройти 27 и 28 марта в передвижном цифровом флюорографе:

27 и 28 марта с 10:00 до 20:00 на улице 8 Марта, 149 возле центрального входа в ТРЦ "Мегаполис";

28 марта с 10:00 до 20:00 на улице Бебеля, 166 возле благотворительной столовой.

Результаты обследования выдаются на руки сразу же после прохождения. Опасаться облучения тоже не стоит - современный цифровой аппарат дает минимальную лучевую нагрузку. По завершении акции, пройти флюорографию жители Екатеринбурга могут в течение всего года в поликлиниках по месту жительства.