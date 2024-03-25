В Госдуме назвали недопустимым восстановление концертного зала на месте теракта

Восстановление концертного зала "Крокус Сити Холл" на месте трагедии недопустимо, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

"Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа", — написала Буцкая в Telegram-канале. По ее мнению, на этом месте нужно создать мемориал в память о погибших.

Ранее глава Grocus Group Араз Агаларов заявил, что все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены. Таким образом компания сохранит тысячи рабочих мест для сотрудников компании.

"Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны", - добавил Агаларов.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.