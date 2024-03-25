В ОП РФ возмутились ответом Минсоца по поводу демографии

Член Общественной палаты (ОП) РФ Павел Пожигайло возмущен ответом Минсоцполитики по поводу демографической политики, который ему прислали. Он описывает позицию ведомства так, что "демографию официально планируется строить за счет привлечения мигрантов", а аборты трогать нельзя.

Он пишет, что у него создается ощущение, что куча чиновников делают все возможное, чтобы Россия вымерла. А критика воспринимается не иначе как "раскачивание лодки". В то время как он просто хочет, чтобы предвыборная болтовня о защите традиционных ценностей стала нормой жизни и была закреплена в законе.

Характерно, что Пожигайло заявил, что секретарь ОП РФ Лидия Михеева является человеконенавистником, выступая за продажу детей через суррогатное материнство. О Михеевой как лоббисте ювенальных технологий давно говорят родительские организации.

