В Сургутском травмцентре рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП пассажиров автобуса

В Сургутском травмцентре рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на 93 километре трассы Сургут - Когалым, передает корреспондент Накануне.RU.

В Сургутскую клиническую травматологическую больницу доставлено 10 человек: девять пассажиров автобуса и его водитель. Все после необходимого обследования госпитализированы по профилям - в хирургическое, ортопедо-травматологические, нейрохирургическое отделения.

Один пациент находится в реанимации. Это 51-летний мужчина, водитель автобуса. Он поступил с множественной скелетной травмой и травматическим шоком 4 степени. Ему в экстренном порядке выполнена операция. В настоящее время пациент в тяжелом состоянии, ясном сознании. По мере стабилизации состояния ему еще предстоит перенести хирургические вмешательства - переломы требуют оперативного лечения.

Жизни остальных пациентов ничего не угрожает. При поступлении им обрабатывали и ушивали раны, вправляли вывихи, выполняли гипсовую иммобилизацию переломов. Сегодня все они находятся под наблюдением врачей. Среди пострадавших двое детей - девочки девяти и 14 лет. Одна из них с ушибами госпитализирована в хирургическое отделение, другая с сотрясением головного мозга - в детское нейрохирургическое.

Напомним, ДТП произошло 24 марта, около 6.20 на 92 километре автодороги "Сургут - Когалым".

По предварительным данным, водитель "Нивы Шевроле" 1971 года рождения уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Когалыма в Сургут. Водитель, а также пассажиры - женщина 1993 года рождения и ребенок погибли на месте.

В автобусе пострадали 13 человек. Трое пострадавших получили легкие травмы. Медики осмотрели их на месте, после чего они самостоятельно добрались на попутках до Когалыма. Один пострадавший получил тяжелую травму, двое - средней степени тяжести. Их эвакуировали санитарным бортом.

Семь пострадавших средней степени тяжести были эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи.