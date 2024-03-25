Горноспасатели добрались до одного из пострадавших в уральской шахте

Горноспасатели работают на месте инцидента в шахте на севере Свердловской области.

Напомним, сегодня рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Сообщалось, что за завалами находятся двое рабочих.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас сотрудники Североуральского военизированного горноспасательного отряда проводят разбор завала для создания лаза и спасения людей. По оперативной информации, горноспасатели уже добрались до одного из пострадавших. Проводится его деблокирование.

По данным МЧС, в спасательной операции задействовано 15 горноспасателей на двух единицах спецтехники. В ведомстве отметили, что инцидент на работу шахты не повлиял, эвакуация смены не проводилась.