СМИ: Восточная политика ЕС терпит фиаско

Фиаско восточной политики ЕС уже всем очевидно. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

В статье отмечается, что буквально все шаги ЕС были губительными. Так, санкции были фактически введены европейцами против самих себя. Они не просто не достигли декларированных антироссийских целей. Хуже: открытие рынка для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины обнулило единую сельскохозяйственную политику ЕС, на которую были потрачены триллионы евро. Выяснилось, что есть избранные (украинский режим), для которых европейских правил просто не существует.

Эмбарго на импорт российского газа открыл дорогу для уничтожения европейской промышленности и подпитывает деятельность "зеленых", которые являются политической обслугой этого курса. Он приведет к глубокому обнищанию и экономической деградации большинства граждан ЕС.

Поддержка украинского режима, которая якобы должна была обезопасить от военного конфликта Европу, закончилась полным провалом; придется отправлять войска некоторых стран ЕС на восточный фронт, что грозит ЕС расколом и дезинтеграцией на радость Британии.

Кроме того, ускорился процесс интеграции антизападного Юга, а вера в безусловную и бессрочную поддержку США не оправдалась.

"Оказалось, что среди политиков ЕС нет ни одного интеллектуала, который знал бы хоть что-то о России. На этот счет мы не питаем иллюзий. Но они же оказались дилетантами и в отношении... США. Я имею в виду не наших нынешних поклонников американского империализма, которые уже много лет успешно (к сожалению) одурманивают молодое поколение поляков. Я говорю обо всех наших официальных "центрах" и "институтах", которые, как заведенные, несут чушь о "незыблемости глобальной политики США", - пишет автор.

В западных СМИ давно выходят материалы о том, что ставка на антироссийские санкции не сработала и ударила по Европе не меньше, чем по России.