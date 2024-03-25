Клишас прокомментировал идею вернуть смертную казнь после теракта в "Крокусе"

Ни Госдума, ни Совет Федерации не могут перешагнуть через решения Конституционного Суда касательно вопроса о смертной казни. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя предложения политиков о возврате смертной казни после теракта в "Крокус сити холле".

"Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда РФ", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Крашенинников считает, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении.

"Мы против как были, так и остались", — цитирует его РИА Новости. Крашенинников отметил, что важны причины того, что произошло, также главное, чтобы подобное больше не повторялось.

Напомним, после теракта в "Крокус Сити Холле" сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева заявила, что граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сообщил, что тема смертной казни подвергнется глубокой проработке, будет вынесено решение, отвечающее запросам общества.