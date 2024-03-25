25 Марта 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В ЖК в центре Екатеринбурга появилась 10-метровая видеостена с цифровым дизайном

В Екатеринбурге впервые применили цифровой дизайн в лобби дома. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В парадном холле жилого комплекса "Свобода Residence" в центре уральской столицы девелопер реализовал 10-метровую видеостену с digital-дизайном. В темное время суток витражное остекление холла визуально исчезает, и динамичное цифровое изображение в лобби будто становится частью фасада дома, привлекая внимание прохожих.

Четыре цифровые композиции для размещения на видеостене – по одной для каждого времени года – создал местный дизайнер Антон Elfilter. Однако здесь смогут размещать свои произведения современные художники, так как девелопер открыт для сотрудничества с креативным сообществом города.

видеостена с digital-дизайном в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"У нашей компании особые отношения с современным искусством: мы плотно работаем с городскими художниками, вместе с ними осмысляем городские локации, привлекаем их к оформлению наших объектов. Четыре года мы масштабно проводим в Екатеринбурге фестиваль паблик-арта "ЧО". Арт-объекты привносят в город новую мифологию и истории, создают эмоциональные точки притяжения", - рассказала замдиректора по девелопменту "Атома" Надежда Абакумова.

Так, digital lobby в ЖК "Свобода Residence" уже заинтересовало светскую тусовку – в холле дома устраивают вечеринки и модные показы. Авторами идеи видеостены, транслирующей картинку как внутрь дома, так и на улицу, выступила московская Crosby Studio. Предложенное ими нетривиальное дизайнерское решение стало ядром в организации пространства, воплощением идеи плейсмейкинга. Яркую видеостену в центре города уже заприметили рекламодатели, однако застройщик заверил, что размещать объявления на ней никогда не будут.

Теги: видеостена, ЖК, Екатеринбург


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