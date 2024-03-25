В Перми неадекватная женщина устроила погром в аптеке

В пермской аптеке неадекватная посетительница перепугала посетителей и фармацевтов. Женщина без верхней одежды, с надписями на ногах говорила невнятные фразы, рычала.

Очевидцы рассказали, что пермячка устроила погром, однако на видео, опубликованном в соцсетях, она просто сидит на полу и общается с окружившими ее людьми. В частности, женщина говорила, что "круче всех и все, что она говорит - сбывается". В ответ ей предложили "вызвать экзорциста".

На вызов приехали полицейские.

По информации МВД России по Пермскому краю, сообщение о буйной женщине поступило дежурному 24 марта в 13.20. Пермячка вела себя неадекватно и ее передали медработникам.