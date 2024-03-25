В Североуральске под завалами шахты "Русала" оказалось двое рабочих

На шахте "Кальинская" СУБРа (входит в "Русал") вблизи Североуральска в результате горного удара произошел обвал. Двое шахтеров оказались под завалом.

Как сообщает пресс-служба АО "СУБР", 31-летний и 26-летний горнорабочие очистного забоя пострадали, но живы. Они подают сигналы. На место происшествия прибыло два отделения ВГСО для проведения спасательных работ. До этого завал разбирали сотрудники СУБРа.

Свердловская прокуратура организовала проверку после происшествия, сообщив подробности инцидента. По предварительным данным, горный удар произошел на 1130 горизонте блока 11 Северной шахты №13 около 4.22.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.

Напомним, 18 марта обрушение произошло на руднике "Пионер" в Приамурье. С тех пор под завалами остаются 13 горняков.