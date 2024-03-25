В Новосибирске пытались поджечь магазины товаров для военнослужащих

Подозреваемые в попытках поджогов магазинов товаров для военнослужащих в Новосибирске задержаны, сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.

Инциденты произошли ночью 23 марта. Распространение горения внутри помещений не произошло. Никто не пострадал.

Возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости. Сколько человек было задержано, неизвестно.

Ранее в Калужской области задержали 19-летнего студента, который планировал устроить теракт в здании Калужского районного суда. По версии спецслужб, он планировал устроить теракт на религиозной почве. Однако собрать СВУ у студента не получилось, а о его планах стало известно силовикам.