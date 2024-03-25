При пожаре на улице Металлургов в Екатеринбурге погиб мужчина

В Екатеринбурге во время пожара в пятиэтажном жилом доме на ул. Металлургов погиб местный житель. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар вспыхнул вечером воскресенья - около 19.38 спасатели получили сообщение о возгорании на площади 15 кв.м. в квартире на четвертом этаже. Еще до их прибытия из здания эвакуировалось 10 человек, троих вывели пожарные.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 20.00 огонь был локализован, а в 20.35 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21.25. В дальнейшем выяснилось, что во время пожара погиб 57-летний хозяин квартиры, где и произошло возгорание.