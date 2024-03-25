Объём государственной поддержки новосибирских аграриев в этом году составит более 5 млрд рублей

25 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Объём государственной поддержки новосибирских аграриев в этом году составит более 5 млрд рублей

Губернатор Андрей Травников рассмотрел ход подготовки АПК Новосибирской области к проведению весенних полевых работ. Задача – продолжить развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области, обеспечивая положительный прирост по всем производственным и качественным показателям.

"При этом в сравнении ориентироваться не на прошлый год, который был для региона не очень удачный по погоде, а на хорошие 2022 и 2021 годы. Добиваемся динамики", – подчеркнул глава региона.

О ситуации в агропромышленном комплексе региона Губернатору доложил заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

(2024)|Фото: nso.ru

В области подготовлено 1 млн 256 тыс. га пашни, 60% от площади ярового сева, который составит в этом году 2 млн 91 тыс. га. Общая посевная площадь в 2024 году должна превысить 2 миллиона 360 тыс. га. Семенной материал заготовлен в достаточных объемах. Семян зерновых и зернобобовых культур имеется 311 тыс. тонн, обеспеченность составляет 103,5%. По картофелю и овощам регион обеспечен семенным материалом на 110%, кормовым культурам – на 100%. Особое внимание в текущем году уделят популяризации лучших достижений российской, особенно сибирской селекции.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, существенно активизирована работа по накоплению минеральных удобрений. В 2024 году приобретено 99 тыс. тонн минеральных удобрений, с учётом переходящих остатков у сельхозпроизводителей в наличии имеется 106 тыс.тонн минеральных удобрений, это 60% от потребностей. За прошедшую неделю приобретено 20 тыс. тонн, темпы накопления выше, чем в предыдущие годы. Полностью обеспечены удобрениями сельскохозяйственные организации Чулымского, Каргатского, Доволенского, Кочковского и Коченевского районов.

Активизируется техническое переоснащение отрасли: с начала года приобретено 123 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе, за прошедшую неделю 34 единицы. Сумма средств вложенных в приобретение новой техники составляет 840 млн рублей, объём субсидий с начала года по данному направлению составляет 705 млн рублей. Наиболее высокие темпы технического переоснащения на текущую дату достигнуты в Черепановском, Краснозёрском, Ордынском, Новосибирском и Венгеровском районах. Комплексная готовность техники – 94%.

В феврале до сельхозпроизводителей доведено 742 млн рублей государственной поддержки за счёт средств областного бюджета, в марте планируется перечислить еще 703 млн рублей поддержки.

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

Общий объем средств, предусмотренных на 2024 год в рамках государственной программы утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» составляет более 5,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – более 1,4 млрд рублей.

Теги: поддержка аграриев, андрей травников, минеральные удобрения, яровые, сельскохозяйственная техника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети