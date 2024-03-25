Объём государственной поддержки новосибирских аграриев в этом году составит более 5 млрд рублей

Губернатор Андрей Травников рассмотрел ход подготовки АПК Новосибирской области к проведению весенних полевых работ. Задача – продолжить развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области, обеспечивая положительный прирост по всем производственным и качественным показателям.

"При этом в сравнении ориентироваться не на прошлый год, который был для региона не очень удачный по погоде, а на хорошие 2022 и 2021 годы. Добиваемся динамики", – подчеркнул глава региона.

О ситуации в агропромышленном комплексе региона Губернатору доложил заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В области подготовлено 1 млн 256 тыс. га пашни, 60% от площади ярового сева, который составит в этом году 2 млн 91 тыс. га. Общая посевная площадь в 2024 году должна превысить 2 миллиона 360 тыс. га. Семенной материал заготовлен в достаточных объемах. Семян зерновых и зернобобовых культур имеется 311 тыс. тонн, обеспеченность составляет 103,5%. По картофелю и овощам регион обеспечен семенным материалом на 110%, кормовым культурам – на 100%. Особое внимание в текущем году уделят популяризации лучших достижений российской, особенно сибирской селекции.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, существенно активизирована работа по накоплению минеральных удобрений. В 2024 году приобретено 99 тыс. тонн минеральных удобрений, с учётом переходящих остатков у сельхозпроизводителей в наличии имеется 106 тыс.тонн минеральных удобрений, это 60% от потребностей. За прошедшую неделю приобретено 20 тыс. тонн, темпы накопления выше, чем в предыдущие годы. Полностью обеспечены удобрениями сельскохозяйственные организации Чулымского, Каргатского, Доволенского, Кочковского и Коченевского районов.

Активизируется техническое переоснащение отрасли: с начала года приобретено 123 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе, за прошедшую неделю 34 единицы. Сумма средств вложенных в приобретение новой техники составляет 840 млн рублей, объём субсидий с начала года по данному направлению составляет 705 млн рублей. Наиболее высокие темпы технического переоснащения на текущую дату достигнуты в Черепановском, Краснозёрском, Ордынском, Новосибирском и Венгеровском районах. Комплексная готовность техники – 94%.

В феврале до сельхозпроизводителей доведено 742 млн рублей государственной поддержки за счёт средств областного бюджета, в марте планируется перечислить еще 703 млн рублей поддержки.

Общий объем средств, предусмотренных на 2024 год в рамках государственной программы утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» составляет более 5,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – более 1,4 млрд рублей.