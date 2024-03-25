В Арамиле эвакуировали больницу из-за лжеминирования

В Арамиле из больницы эвакуировали пациентов и сотрудников. Руководство получило электронное письмо с сообщением о минировании медучреждения.

Как передают "Арамильские вести", на место прибыли правоохранители, которые сразу же приступили к проверке. В это время весь персонал вместе с пациентами находились на улице. По словам сотрудников больницы, сообщения о минировании получили и другие медицинские учреждения Свердловской области. Автора письма будут разыскивать.

По итогам проверки, взрывчатых веществ в поликлинике обнаружено не было. Работники и пациенты вернулись в здание и продолжили прием. На данный момент проверка продолжается в паллиативном отделении, которое все еще закрыто для гражданских.