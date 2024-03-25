"Известия": Способ вербовки указывает на причастность Украины к теракту в "Крокусе"

В теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холле", есть три детали, косвенно указывающие на причастность украинских спецслужб к этой трагедии, сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией.

Первое — это способ вербовки. По словам экспертов, спецслужбы Украины находятся в тесном контакте с радикальными проповедниками, среди которых Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

"От их имени часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане", — заявил один из собеседников издания.

Второй момент — то, что преступники двигались в сторону украинской границы. По словам экспертов, для террористов целесообразнее было бы "раствориться" среди миллионов мигрантов, а не двигаться в том направлении, где установлен строгий контроль.

И третья деталь — тип оружия, которым террористы были вооружены: АК-12, окрашенный в цвета камуфляжа. Такое оружие используется в зоне СВО, а в России его достать проблематично.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек. Четверо исполнителей отправлены под стражу.

По данным источника "Известий", двое террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл", получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальных участников теракта нашли и завербовали уже на территории России. Для участия в теракте подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу — чтобы спецслужбам России было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки.