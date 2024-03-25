В Приамурье задержан управляющий директор рудника "Пионер"

В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике "Пионер" задержан управляющий директор предприятия.

По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы. Работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте. Об их судьбе ничего не известно, сообщает управление СКР по Амурской области.

Ранее разведка в руднике "Пионер" показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Обрушение произошло 18 марта. С тех пор под завалами остаются 13 горняков, шансы найти их живыми сокращаются даже в том случае, если затопления не произошло. На месте аварии работают более 200 человек.