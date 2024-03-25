25 Марта 2024
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Образование В России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В СПЧ заявили, что Минпрос озабочен обеспечением прав детей мигрантов, а не коренных россиян

Минпросвещения РФ больше озабочено обеспечением прав и интересов детей мигрантов, чем законными правами российских детей на получение качественного образования. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя сообщение ведомства, что введение обязательного вступительного экзамена по русскому языку для детей мигрантов приведет к ограничению их права на получение образования.
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В официальном ответе Минпроса депутату Госдумы Михаилу Матвееву говорится, что нужна диагностика знаний, которую могут проводить школы. Если кому-то надо изучить русский язык, пусть школы корректируют учебные планы, добавляя в него дополнительные занятия для тех детей, которые плохо говорят по-русски. То есть ведомство предлагает передать ответственность за владение детьми мигрантов русским языком на плечи учителей и школ. В прошлом году Кабанов заявил, что ведомство формально изобразило решение этой острейшей проблемы.

Сам Матвеев пишет, что из ответа чиновников следует простой вывод: адаптировать будут школы под мигрантов, а не мигрантов под школы.

Такой подход категорически неприемлем, считает Кабанов. Тема детей, не говорящих по-русски, специально обсуждалась в декабре на встрече президента РФ с членами СПЧ. Есть даже соответствующее поручение. Но министр Сергей Кравцов и его министерство просто не хотят заниматься этой проблемой, считает эксперт.

При этом число детей выходцев из стран Средней Азии и Закавказья в российских школах быстро растет. Их количество в некоторых классах составляет уже 100%, и не только в Московской области. А школьников, не говорящих на русском языке и не понимающих его, в среднем 70% из всех детей мигрантов. Остальные 30% владеют русским языком не на том уровне, который позволяет нормально учиться. Это парализует весь учебный процесс. Родители же вынуждены переводить своих детей из таких школ либо в частные школы, либо забирать на семейное образование.

"Тем самым фактически ущемляются права наших граждан и наших детей - право на получение качественного образования. При этом министерство настойчиво продолжает отписываться про "права мигрантов". Мне интересно, в каком информационном пространстве они вообще живут?.. Зато теперь понятно, почему предлагается сдавать ЕГЭ не по признанной русской классике, а по комиксам. Так же проще: скоро вообще от текста перейдем к картинкам. Речь идет полной о деградации системы школьного образования и как следствие - падении уровня образованности наших детей, которые когда-то станут взрослыми", - написал Кабанов.

Он имеет в виду, что на ЕГЭ по русскому языку теперь можно ссылаться для аргументации на комиксы, аниме и компьютерные игры. Это следует из методических рекомендациях по проверке работ для председателей и членов предметных комиссий, выпущенных Федеральным институтом педагогических измерений. Новость была резко раскритикована многими экспертами и родительскими организациями, которые восприняли это как символ деградации образования, которую власти поддерживают.

Теги: СПЧ, мигранты, образование


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