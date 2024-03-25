Власти Севастополя призвали запретить детям отправлять видео с атаками на город в соцсети

Губернатор Севастополя обратился к родителям школьников с предупреждением: дети могут вступать в контент с украинскими спецслужбами и действовать в их интересах. По мнению Михаила Развожаева, во время школьных каникул родителям надо быть еще более бдительными.

"Враг хитёр и коварен. ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками. Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в "террористов". <…> Всегда знайте, с кем и о чём переписывается ваш ребёнок", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил: "К сожалению, были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город".