25 Марта 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале женщина отдала мошенникам почти 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница уральского города Новая Ляля стала жертвой мошеннической схемы "На вас завели уголовное дело по статье 159". Она перевела аферистам почти 1,5 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Новолялинский", все началось с того, что женщине пришло сообщение в мессенджере от коллеги по работе. Та заявила, что якобы ходила в полицию и писала на коллегу характеристику, так как против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Затем жертве поступил звонок в мессенджере от лжесотрудника ФСБ, который заверил, что дело можно и прекратить.

Через некоторое время аферисты вновь связались с потерпевшей и сообщили, что на ее имя оформлен кредит, но все движения денег они приостановили. Женщину заставили взять "зеркальный кредит" и перевести его на "безопасный счет". Несколько раз она ездила в Серов, оформляла и переводила деньги в разных банках и банкоматах. Таким образом она отдала мошенникам более 1,4 млн рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, МВД и ФСБ, представители банков и госструктур не звонят и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы". Также не существует никаких "безопасных счетов".

Ранее сообщалось, что на Урале активизировались мошенники, выдающие себя за "сотрудников ФСБ".

Теги: мошенники, дело, Новая Ляля, полиция


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