В России стали делать меньше бензина

В России сократилось производство бензина: 13-19 марта оно упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска.

Показатель снизился до 779,4 тыс. т (111,3 тыс. т в сутки). Минимальный объем производства был отмечен 18 марта – 104,7 тыс. т в день, пишет "Ъ". Это первая неделя, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.

Цены на бензин в России в ближайшее время не должны вырасти на фоне сезонного повышения спроса и атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны. Об этом заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, цены будут сдерживать принятые правительством меры, в том числе, временный запрет на экспорт топлива.

"Я не вижу предпосылок для роста цен в ближайшей перспективе: максимум они повысятся на уровень инфляции", - сказал Аркуша.