Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации из-за пожара

На Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) минувшей ночью произошел пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет.

Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская. В настоящий момент энергоснабжение восстановлено. Два энергоблока ГРЭС временно не эксплуатируются.

Baza пишет, что электростанцию атаковали беспилотники. По предварительным данным, в атаке участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30, сообщает Telegram-канал.

В Минобороны России сообщили о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Средствами ПВО 11 украинских БПЛА были перехвачены над территорией региона.