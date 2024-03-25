25 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на 3 млн оштрафовали экс-полицейских, которые за взятку отпустили подозреваемого

Полицейских из Екатеринбурга лишили должностей и назначили штрафы за получение взяток от подозреваемого. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о бывшем начальнике отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 УМВД России по Екатеринбургу Максиме Кузьмине и бывшем замначальника ОП № 6 УМВД России по Екатеринбургу Игоре Киселеве. Выяснилось, что в апреле 2022 года полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении имущества из садового домика в СНТ "Василек". Уральца доставили в ОП №12 УМВД по Екатеринбургу.

На следующий день к Киселеву в ОП №6 обратился родственник задержанного, который предложил взятку за содействие в освобождении мужчины и прекращении проверок. За это правоохранителю пообещали денежное вознаграждение. Киселев обратился к знакомому в ОП №12 - Кузьмину, после чего тот распорядился прекратить оперативно-розыскные мероприятия, а подозреваемого по истечении срока административного задержания отпустили. В тот же день Киселев получил 200 тыс. рублей в качестве взятки и передал их Кузьмину. Уголовное преследование подозреваемого также было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Вместе с тем, в числе вещей человека, подозреваемого в краже имущества из садового домика, при задержании был изъят паспорт другого гражданина. В августе 2022 года Киселев решил не возвращать паспорт безвозмездно, а взять за это еще 50 тыс. рублей. Вместе с деньгами он получил пустую коробку от "Айфона 13 Про", полагая, что в ней находится телефон. После получения взятки Игорь Киселев был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

По решению суда Максиму Кузьмину назначено наказание в виде 2 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, с лишением специального звания "майор полиции". Игорю Киселеву наказание в виде 950 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, с лишением специального звания "подполковник полиции".

Приговор не вступил в законную силу. В течение 15 дней прокуратура изучит приговор и определит, имеются ли основания для его обжалования.

Теги: полицейский, взятка, штраф, суд


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