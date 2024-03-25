Шахта рудника "Пионер" в Приамурье может быть затоплена

Разведка в руднике "Пионер" показала, что он с высокой вероятностью затоплен, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Обрушение произошло 18 марта. С тех пор под завалами остаются 13 горняков, шансы найти их живыми сокращаются даже в том случае, если затопления не произошло. На месте аварии работают более 200 человек.

Сейчас продолжается бурение разведывательно-спасательных скважин. Также готовятся подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

"Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", - сообщили власти региона.