25 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: t.me/ENews112

Тренер из Сургута рассказал, как спас детей в "Крокусе"

Во время теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, который произошел 22 марта, в эпицентре событий оказались воспитанники сургутской танцевальной студии и их тренер. В интервью 86.RU он рассказал, как спасал детей из "Крокуса".

С 20 марта в Подмосковье проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Сургутяне выступили и в ожидании ночного авиарейса решили посмотреть финалы в других дисциплинах. По словам тренера, "Крокус" - огромное здание, части которого соединены между собой. От того зала, где проходил турнир, до концертного зала, где была стрельба, примерно 300 м.

"Я спустился на первый этаж покурить. Чтобы вернуться обратно к месту, где шел турнир, мне нужно было проехать на двух эскалаторах. И вот, когда я добрался до четвертого этажа, послышались первые выстрелы. Сначала никто ничего не понял. В коридоре стояло еще несколько человек. Акустика там очень хорошая. Решили, что кто-то петарды взрывает. Но потом возникла мысль: вряд ли кто-то будет делать это в помещении. Подошли к перилам, посмотрели вниз и увидели вооруженных людей в холле. Они стреляли, я видел, как падают раненые и убитые люди", - сообщил тренер.

Теракт в "Крокусе"(2024)|Фото: скриншот видео СКР

Он побежал за своими детьми, нашел их. В то время в коридоре уже было человек 70-80 перепуганных людей, половина из которых - дети. Кто-то из толпы крикнул, куда надо бежать, и все побежали в ту сторону. Расстояние до эвакуационного выхода было большим, по воспоминаниям тренера, они пробежали какую-то площадку, два теннисных корта, футбольное поле.

А сам выход был заставлен какими-то коробками, там же стояла техника, были натянуты какие-то сети. Потому тренеру и детям пришлось преодолевать препятствия, чтобы добраться до двери, которая, к счастью, была открыта.

"Мы с ребятами были где-то в середине группы. Спустились по лестнице, и вдруг кто-то крикнул, что там тоже стреляют и здание окружено. Мы все развернулись и побежали обратно. Дети в майках, в концертных костюмах. На ногах у кого-то туфли, а многие просто в тапочках были. Давка жуткая, но, слава богу, никто не пострадал, не упал. Вернулись обратно, в помещение, где проходил турнир. Тут, кстати, выяснилось, что в соседнем помещении все еще идут соревнования. Их никто не предупредил о происходящем".

Кто-то из толпы сообщил об еще одном выходе - через гостиницу. По словам тренера, охранник там был даже не в курсе происходящего. Он отказывался выпустить людей и говорил, что "информация о стрельбе не подтверждена". Когда ему сообщили о стрелявших, он связался с коллегами по рации, но по-русски говорил плохо и его не понимали. В итоге один из мужчин в группе эвакуирующихся людей разъяснил, где они находятся. И только после этого началась эвакуация всех участников соревнований.

Какое-то время тренер и дети стояли на улице, полураздетые и босиком. Тренер решил вернуться за вещами и паспортами. В это время уже начался пожар, горела крыша, но он сумел благополучно выбраться из здания. Ночью группа вернулась в Сургут.

Исполнителями теракта оказались граждане Таджикистана, их задержали 23 марта в Брянской области. 25 марта суд отправил всех обвиняемых под арест.

Четыре исполнителя теракта в столичном "Крокус сити холле"(2024)|Коллаж сделан из скриншотов видео с телеграм-канала "Baza" / t.me/bazabazon

Теги: Крокус сити холл, сургут, тренер, дети, теракт


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