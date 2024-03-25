Эксперты обсудили культурный код Екатеринбурга

Екатеринбургу необходима новая стратегия продвижения города и развития туризма, к такому выводу пришли власти города и решили обсудить проблему с общественностью и экспертами.

Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин принял участие во встрече, посвященной обсуждению культурного кода Екатеринбурга, которая состоялась в рамках работы над стратегией развития туризма уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие прошло 22 марта в креативном кластере "Домна" (Вайнера, 16).

В обсуждении приняли участие эксперты в сфере архитектуры, туризма, истории, дизайна и студенты Уральского гуманитарного института.

"Проведя 300-летие Екатеринбурга, мы осознали, что необходима новая стратегия продвижения города и развития туризма. У нас мощные амбиции, исходя из которых мы будем формировать стратегический план развития туристической отрасли, а для этого нужно сформулировать уникальный код Екатеринбурга. В моем понимании наш культурный код – сплав самых разных характеров, мнений, судеб", – подчеркнул Сергей Плахотин.

Представитель команды "Дизайн-код Екатеринбурга" Андрей Трофименко представил участникам концепцию "Сплав эпох, культур, талантов", которая была создана в рамках работы над туристическим кодом Екатеринбурга. Ее идея в том, что Екатеринбург – город, соединивший в себе Европу и Азию, природу и промышленность, конструктивизм и деревянное зодчество, историю и современность. Авторы концепции также выделили конкурентные преимущества уральской столицы:

уникальное расположение;

промышленность;

архитектура;

уральский авангард;

компактность;

гастрономия.

В ходе обсуждения участники обсуждения отметили, что такие знаковые масштабные проекты, как "Ночь музыки", "Стенограффия" и другие были реализованы благодаря плодотворному взаимодействию культурно-активных людей и городских властей.

Прошедшая встреча послужила предвестником серии воркшопов по стратегии развития туризма. Работа над ней будет вестись с привлечением профессиональных сообществ и жителей в рамках проектных сессий и исследований.

Отметим, туристический поток в столицу Урала ежегодно растет. В юбилейный год Екатеринбург посетили более 1,7 миллиона гостей. Сегодня жителям и гостям города рассказывают об объектах культурного наследия, памятниках архитектуры и исторических зданиях 149 информационных табличек. Также установлены 32 навигационные стелы с картами города, которые показывают путешественникам участки в радиусе пяти и более минут пешей ходьбы от местоположения навигационной стелы, все туристические объекты и достопримечательности поблизости.