Франция повысила уровень террористической опасности после нападения в Москве

Власти Франции повысили уровень террористической опасности в стране после событий в Москве, за которые, по неподтвержденным данным, взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство"*.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что решение было принято "в свете того, что "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение (в Москве), и угроз, которые давят на нашу страну".

Французские СМИ отмечают, что решение принято за несколько месяцев до начала крупнейшего спортивного события – Олимпиады в Париже.

После известий о теракте в Москве Эммануэль Макрон провел экстренное совещание по вопросу безопасности.

Система оповещения о терроризме во Франции имеет три уровня, и самый высокий уровень активируется после нападения во Франции или за рубежом или когда угроза такого нападения считается неминуемой. Это позволяет принимать исключительные меры безопасности, такие как усиление патрулирования вооруженными силами в общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты и религиозные объекты.

Франция неоднократно подвергалась смертоносным нападениям джихадистов, в том числе резне в концертном зале "Батаклан" в 2015 году, когда экстремисты открыли огонь по посетителям концерта и захватили заложников.

В стране уже был введен повышенный уровень безопасности в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.