Командующий сухопутными войсками Киева признал ненависть к военкомам

Командующий сухопутными войсками украинского режима Александр Павлюк признал, что люди уже ненавидят военкомов и относятся к ним, как к людоедам, а мобилизация вызывает всеобщую неприязнь.

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Он сказал, что общество дошло "до травли военных ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины". Их называют "людоловами" за отлов и похищение людей на улицах. И это, думает он, несправедливо, так как ТЦК (военкоматы) якобы укомплектованы людьми, которые потеряли здоровье в ходе боев и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. А граждане не должны публиковать видео об избиении людей военкомами при похищении для отправки на фронт, потому что те уклоняются от "обязанности" защищать действующий политический режим.

Режим впервые открыто признал массовое недовольство людей мобилизацией, пишет украинское издание "Страна". А слова Павлюка, возможно, стали ответом на действительно набирающий обороты процесс "отторжения" военкомов. То есть режим как бы дает понять, что будет действовать еще жестче за нежелание людей воевать против России. На Западе уже прямо заявляют, что нужно усиливать мобилизацию, без которой оружие поможет мало.

При этом участниками боевых действий по документам являются 46% военкомов, говорится в официальном ответе минобороны Украины на запрос депутата Рады Галины Третьяковой, который она опубликовала на своей странице. А действующими военнослужащими, которые получают военную пенсию, являются только 5,4 тыс. человек. Всего же пенсию до 60 лет получают более 200 тыс. Иными словами, подавляющее большинство получают досрочную пенсию, не являясь военнослужащими.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".