25 Марта 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов может быть уволен

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов может покинуть свой пост.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, Бубнов, курирующий голосование за объекты благоустройства, якобы "испугавшись" необходимости набрать 330 тысяч голосов, переложил ответственность на другого зама - Марину Фадееву.

"По слухам, если она справится, Бубнов будет уволен", - утверждает канал.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили Накануне.RU, что не комментируют информацию анонимных Telegram-каналов.

"Никаких кадровых решений не принималось", - уточнили в мэрии.

Напомним, в Свердловской области за первую неделю голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" определились города-лидеры. За объекты благоустройства проголосовало свыше 300 тысяч свердловчан. При этом Екатеринбург, как и в прошлом году, показывает низкий интерес населения к своим паркам и скверам.

Ранее глава комитета благоустройства Екатеринбурга и замглавы города Алексей Бубнов признавался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах уральской столицы. Недавно вице-мэр признал проблемы с уборкой улиц в городе, но отказался называть его "Грязьбургом".

Теги: Бубнов, вице-мэр, голосование, благоустройство, Екатеринбург


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