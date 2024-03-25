Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая.

Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 205 ст. УК РФ). Всем грозит пожизненное.

Все обвиняемые ― граждане Таджикистана. Установлено, что у Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, которая уже истекла. Он признал свою вину в полном объеме.

Саидакрами заявил, что у него есть регистрация, но он не помнит где. При этом при оглашении приговора отмечалось, что регистрации и постоянного места жительства на территории РФ он не имеет, пишут "Известия". Он также признал свою вину.

Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске и официально трудоустроен на фабрике в Подольске.

Файзов нигде не работает, до это трудился в Иваново барбером, зарегистрирован там же. Его доставили в суд на кресле-каталке в сопровождении медиков ― при задержании он был ранен.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

По данным источника "Известий", двое террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл", получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальных участников теракта нашли и завербовали уже на территории России. Для участия в теракте подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу — чтобы спецслужбам России было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки.