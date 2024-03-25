В России сильно подорожали авиабилеты в эконом-класс

За два первых месяца 2024 года цены на авиабилеты по России существенно выросли.

В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился на 42%.

Средняя стоимость перелета в эконом-классе (в расчете на 1 тыс. км полета) составила 7244 руб., пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Это больше, чем в пик авиационного сезона 2022 года (пик обычно приходится на летние месяцы).

Также февральский месячный рост цен на авиабилеты стал самым высоким минимум с 2008 года.